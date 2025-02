Weil zugesagte Millionen ausbleiben, rotten Panzer vor sich hin

Munster - Das Deutsche Panzermuseum in Munster in Niedersachsen stößt an seine Grenzen.

Besucher können sich 130 Panzer im Museum anschauen. (Archivbild) © Philipp Schulze/dpa

Mit 128.000 Abonnenten ist es das wohl erfolgreichste deutsche Museum bei YouTube, ähnlich viele Besucher und Besucherinnen zieht es jedes Jahr in die alten Hallen am Bundeswehrgelände in der Lüneburger Heide.

Aber: Die Ausstellungsfläche von 10.000 Quadratmetern ist zu klein und weil Heizung fehlt und es feucht ist, rotten die 130 Großgeräte vor allem aus Wehrmacht-, NVA- und Bundeswehrbeständen vor sich hin.

"Gummi, Leder und Stoffe gehen kaputt, weil es reinregnet und friert", sagt Direktor Ralf Raths (47), "das ist Kulturgut des Bundes". Zudem könne man nur ein Drittel dessen wiedergeben, was man eigentlich anhand der Kriegsgeräte erzählen wolle.

Das Team um Raths will ehrlich aufklären, nicht verherrlichen oder schönreden. "Wer aber den Frieden will, der rede vom Krieg", steht in großen Lettern an der Außenwand geschrieben.

2018 wurden 19,3 Millionen Euro aus Bundesmitteln für eine Modernisierung (oder einen Neubau) des Museums bewilligt, wegen unterschiedlicher Zuständigkeiten ist nach Angaben des 47-Jährigen bisher kein Cent geflossen. "Das ist verwaltungstechnisch ein gordischer Knoten, aber wir geben die Hoffnung nicht auf."