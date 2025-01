Für Sicherung von Pipelines, Straßen, Häfen: "Division für Heimatschutz" aufgestellt!

Berlin - Das Deutsche Heer stellt für die Sicherung von Infrastruktur und militärisch wichtigen Einrichtungen in Deutschland einen vierten Großverband auf. Die künftige Heimatschutzdivision werde aus Reservisten und aktiven Soldaten bestehen und einer einheitlichen Führung unterstellt.

Die Heimatschutzkräfte der Bundeswehr werden in der neuen Struktur zum 1. April dem Heer unterstellt und sollen weiter ausgebaut werden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD ) hatte der Bundeswehr im vergangenen Jahr eine neue Struktur verordnet. Er wies dabei auf die veränderte Bedrohungslage und die Notwendigkeit hin, in einem Verteidigungskrieg militärisch bestehen zu können.

In Friedenszeiten soll der neue "Heimatschutz" Amtshilfe leisten, etwa bei Unglücksfällen. In Krisenzeiten müssten die Mitglieder wahrscheinlich auch zur Waffe greifen. © Focke Strangmann/dpa

Im Frieden können die Heimatschützer bei der Amtshilfe - schweren Unglücksfällen, Terrorlagen oder Pandemien - eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr gab es verstärkt Übungen.

Die Planungen beruhen dabei auch auf der Annahme, die bestehenden Divisionen könnten unter Führung der Nato zur Abschreckung oder auch zur Abwehr eines möglichen Aggressors an die Außengrenze der Nato verlegt werden, also womöglich nach Polen, Litauen oder Estland. Heimatschützer sollen dann in Deutschland bereitstehen.

Militärplaner halten mindestens eine hohe fünfstellige Zahl an Heimatschützern für nötig und setzen dabei auch auf die von Pistorius angestoßene Wiedereinführung eines Wehrdiensts.

Der Plan liegt mit dem Scheitern der Ampel-Koalition erstmal auf Eis, Vorbereitungen laufen aber weiter.