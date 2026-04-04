Marine plant neuen Stützpunkt: Hier soll er entstehen

Emden/Bremerhaven - Die Marine ist auf der Suche nach einem Standort für einen weiteren Militärhafen an der Nordseeküste . Wann dieser Hafen gebaut werden soll und wo genau er entstehen könnte, ist noch unklar.

Die Marine sucht nach einem neuen Standort an der Nordseeküste. Bislang gibt es nur einen in Wilhelmshaven. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Marine und das Bundesverteidigungsministerium bestätigten die Überlegungen, nannten aber keine Details. An der Nordseeküste verfügt die Marine bislang nur in Wilhelmshaven über einen eigenen Hafen.

Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums verwies auf "neue Standort- und Liegenschaftserfordernisse", die sich durch den geplanten Aufwuchs der Streitkräfte ergäben.

"In diesem Zusammenhang prüft die Marine mögliche neue maritime Standortoptionen und diverse Häfen auf deren Potential zur zeitgerechten Deckung ihrer Bedarfe." Die Prüfungen und Entscheidungsprozesse dazu seien nicht abgeschlossen, hieß es.

Als Standortkandidaten gelten unter anderem die Häfen in Emden und Bremerhaven, wo bereits jetzt militärische Güter etwa bei Truppentransporten und Verlegeübungen umgeschlagen werden.

Sowohl der Bremer Senat als auch die Staatskanzlei in Hannover sprechen sich auf Anfrage für ihre jeweiligen Häfen als neue Marinestützpunkte aus.