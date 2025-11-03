Nach Schüssen zwischen Polizei und Soldaten: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Erding - Am 22. Oktober kam es bei der Bundeswehr-Großübung "Marshal Power" zu einem Schusswechsel zwischen der Bundeswehr und der Polizei in der Nähe von München. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Landshut wegen versuchten Totschlags.

Die Bundeswehr übte für den Ernstfall, als plötzlich die Polizei auftauchte. © Armin Weigel/dpa

Das Verfahren richte sich gegen drei Beschuldigte, nachdem eine entsprechende Anzeige eingegangen sei, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde.

Erstattet wurde die Anzeige laut Staatsanwaltschaft von zwei Anwälten. Sie richtete sich demnach gegen in den Schusswechsel involvierte Beamte.



Bei der Bundeswehr-Großübung "Marshal Power" war es in Erding am Abend des 22. Oktober zu einem Zwischenfall gekommen. Ein bewaffneter Bundeswehr-Angehöriger war von Zeugen für eine Bedrohung gehalten worden - sie alarmierten die Polizei.

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU) habe die Polizei daraufhin beim Feldjägerregiment der Bundeswehr nachgefragt, ob dies Teil der Bundeswehrübung sei, was zunächst verneint worden sei.

Auch im Landkreis Erding war der Start des ersten Übungsszenarios der Bundeswehr erst für den 23. Oktober angekündigt gewesen. Deshalb sei die Polizei von einer echten Bedrohung ausgegangen, so Innenminister Herrmann.