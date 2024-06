Nato-Manöver "Tiger Meet" zieht positives Zwischenfazit

Dabei wurden zahlreiche Rettungs- und Spezialmissionen geprobt, bei denen etwa Lufträume freigekämpft werden mussten, sagte der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann", Jörg Schroeder, am Dienstag in Jagel. In den vergangenen zehn Tagen war es oftmals regnerisch gewesen.

Das Geschwader in Jagel richtet die Übung nach 2004 und 2014 bereits zum dritten Mal aus. Die Tradition der Übung reicht zurück bis in die 1960er Jahre. Noch bis Freitag soll die diesjährige zweiwöchige Übung gehen. Das nächste "Tiger Meet" soll 2025 in Portugal stattfinden und 2034 dann wieder in Schleswig-Holstein.