NATO-Übung im Norden: Die Tiger-Flieger kommen!

Vom 3. bis 14. Juni werden rund 60 Jets und Hubschrauber im hohen Norden erwartet. Insgesamt sind 1500 Soldaten beteiligt. Alle teilnehmenden Fliegerstaffeln haben eine Raubkatze in ihrem Wappen, so die Bundeswehr .

Erst Mitte Mai hat die Luftwaffe die bewaffnete Drohne Heron TP in Betrieb genommen. © Axel Heimken/dpa

Bereits am Freitag, dem 31. Mai, wird es in der Region laut. An diesem Tag landen die Gäste des Manövers, berichtet SHZ.de. Am Montag um 9 Uhr beginnt die Übung. Täglich werden um die 100 Flüge durchgeführt.

Dabei soll es meistens zwei Wellen geben, eine am Morgen und eine am Nachmittag. Zahlreiche Jets werden dabei direkt hintereinander starten und landen – aufgereiht wie an einer Perlenschnur.



Bei "Tiger Meet" sei mit mehr Flugbewegungen als bei "Air Defender" zu rechnen, so ein Luftwaffenangehöriger zur SHZ. Das Manöver konzentriere sich auf den Standort Jagel. Geübt werde vor allem über Schleswig-Holstein und der Nordsee. Übungsflüge können aber auch über Niedersachsen und der Ostsee stattfinden.

Während des Manövers simulieren die Teilnehmer einen Luftkrieg. Dabei trainieren sie das Zusammenwirken einer großen Anzahl von Luftkriegsmitteln unterschiedlichster Fähigkeiten und Einsatzbereiche, so die Bundeswehr. Die Piloten übernehmen abwechselnd die Rolle des Angreifers und des Verteidigers.