22.04.2026 14:15 Plan für das deutsche Militär: So will Pistorius die Bundeswehr fit machen

Boris Pistorius hat eine Militärstrategie vorgelegt, die die Bundeswehr für Abschreckung und notfalls auch den Abwehrkampf gegen Russland bereit machen soll.

Von Carsten Hoffmann Berlin - Mehr Soldaten, weitreichende Hightech-Waffen, Beobachtung aus dem All: Verteidigungsminister Boris Pistorius (66, SPD) hat eine Militärstrategie vorgelegt, die die Bundeswehr für mehr Abschreckung und notfalls auch den Abwehrkampf gegen Russland bereit machen soll.

Boris Pistorius (66, SPD) will die Bundeswehr für die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. © Kay Nietfeld/dpa "Der Aufwuchs ist der wesentliche Schlüssel für die Maximierung unserer Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit", sagte der SPD-Politiker zu den Plänen. Diese sehen auch insgesamt mindestens 460.000 Männer und Frauen in der stehenden Truppe sowie eine voll ausgestattete Reserve vor. Pistorius legte in Berlin mehrere Grundsatzdokumente vor, die in Details zu Waffensystemen und der künftigen Struktur der Bundeswehr weitgehend geheim bleiben. Mit der ersten Militärstrategie der Bundeswehr überhaupt wird die Bedrohung benannt. Ein Plan für die Streitkräfte ("Fähigkeitsprofil") beschreibt, was die Streitkräfte für die Aufgabe benötigen. Er informierte auch über eine Strategie der Reserve sowie eine sogenannte Entbürokratisierungsagenda. Bundeswehr Kampfjet versetzt Schüler in Angst und Schrecken: Bundeswehr bleibt kalt Die Militärstrategie beschreibt Russland als absehbar größte Bedrohung für die Sicherheit in Europa. "Es bereitet sich durch seine Aufrüstung auf eine militärische Auseinandersetzung mit der NATO vor und sieht den Einsatz militärischer Gewalt als legitimes Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen", schreibt der Minister in einem Begleittext zu dem Dokument. Er bekräftigt: "Wir entwickeln die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas. Kurzfristig erhöhen wir unsere Verteidigungs- und Durchhaltefähigkeit, mittelfristig streben wir einen deutlich übergreifenden

Fähigkeitszuwachs an und langfristig werden wir technologische Überlegenheit herstellen."

Bedrohungslage: Russland schafft Voraussetzung für Angriff

Seit Wladimir Putins (73) Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Sicherheitslage in Europa geändert. © Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Schwerpunkt der Militärstrategie ist es, Bedrohungen aus Russland zu begegnen. Das Land bewerte den Westen grundsätzlich als feindlich und stelle den Beitritt demokratischer Staaten zur NATO als Einkreisung dar. Eine Umkehr dieser Entwicklung sei für Moskau zentrales Ziel. Dazu wolle Russland den Zusammenhalt im Bündnis schwächen und eine Entkopplung der USA von Europa erreichen. Ziel sei ein Scheitern der NATO und die Ausweitung der russischen Einflusssphäre in Europa. "Russland schafft die Voraussetzungen für einen militärischen Angriff auf NATO-Staaten", heißt es in einem Dokument zur Militärstrategie. Das Land führe bereits jetzt hybride Operationen gegen die NATO-Staaten durch, darunter auch Deutschland. Bundeswehr In diesem Kampfjet steckt unser Sondervermögen: Erster F-35 für die Bundeswehr fast fertig Informationshoheit, die Stabilität ("Überlebensfähigkeit") der eigenen Systeme und Vernetzung werden über Sieg oder Niederlage entscheiden, so die deutschen Militärs. Dazu werden Eckpunkte genannt.

Kriegsbild und Ableitungen für die Bundeswehr