Schüsse auf Soldaten! Polizei in Erklärungsnot: "Übung war uns nicht bekannt"

Erding - Nach den Schüssen von Polizisten auf Feldjäger , die sich bei einer Übung befanden, geraten die Beamten in Erklärungsnot. Denn die Übungen waren groß und breit angekündigt.

Der Übungsort wird zum Tatort: Jetzt soll herausgefunden werden, was konkret am Mittwochnachmittag schiefgelaufen ist. © vifogra

Selbst die Öffentlichkeit wurde von der Bundeswehr auf die einwöchige Großübung mit Hunderten Soldaten – und zusätzlich Teilnehmer aus dem behördlichen Sicherheitsbereich – informiert.

Trotzdem kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Feuergefecht zwischen Beamten und Soldaten – wobei das Militär nur Übungsmunition hatte.

Ein Soldat wurde im Rahmen der "Marshal Power"-Großübung verletzt, konnte aber nach kurzer Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Laut Angaben war es ein Streifschuss.

Die Beamten waren eigentlich über den Einsatz gebrieft: "Natürlich wird da die Polizei darüber informiert, wo die einzelnen Übungsabschnitte und die Übungsszenarien stattfinden werden", berichtet Andreas Aichele, Sprecher des Präsidiums Oberbayern Nord.

"Wie aber das im konkreten Fall gelaufen ist, ist jetzt der Gegenstand unserer kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die das sehr genau herausfinden werden, wer wann was getan hat."