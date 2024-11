Neuwahlen in Deutschland: Was kommt jetzt?

Politische Krise in Deutschland und Vertrauensfrage: Scholz steht unter Druck, das Vertrauen in die Bundesregierung sinkt weiter. Kommt es jetzt zu Neuwahlen?

Die Ampel ist gescheitert. Aber wie wahrscheinlich sind Neuwahlen? © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

In der Ampel-Koalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, kriselte es. Nun ist sie gescheitert - am Tag des Wahlsieges von Donald Trump in Amerika. Neuwahlen in Deutschland drohen.

Olaf Scholz (SPD) hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Abend des 6. November 2024 aufgrund fehlenden Vertrauens entlassen. Als Reaktion darauf haben sich alle FDP-Minister aus der Ampel-Regierung zurückgezogen.

Das hat zur Folge, dass die FDP nicht mehr Teil der Regierung ist.

Scholz möchte demnach am 15. Januar 2025 die Vertrauensfrage stellen, welche folglich mit Neuwahlen einhergehen sollte.

Die Neuwahlen sind in diesem Zusammenhang ein zentrales Mittel, um sicherzustellen, dass die Regierungsstabilität erhalten bleibt und dennoch der Wille der Wähler sowie eine legitimierte Regierungsführung im Sinne der Verfassung aufrechterhalten werden.