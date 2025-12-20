CSU teilt gegen AfD-Jugend aus: "Generation Braunschnabel"

München - CSU-Generalsekretär Martin Huber (48) hat den bayerischen AfD-Nachwuchs vor dessen geplanter Neugründung am Samstag scharf attackiert.

CSU-Generalsekretär Martin Huber (48) findet deutliche Worte für die geplante Neugründung der AfD-Jugend in Bayern. © Peter Kneffel/dpa

"Die Neugründung der AfD-Jugendorganisation ist nichts anderes als alter Mief unter vermeintlich neuem Gewand", sagte Huber.

"Die 'Generation Deutschland' ist in Wirklichkeit die 'Generation Braunschnabel' - jung, unerfahren und rückwärtsgewandt bis in die dunkelste Zeit deutscher Geschichte", sagte Huber und warnte: "Sie will alles, wofür dieses Land steht, zerstören und im Chaos versenken. Die AfD richtet Deutschland zugrunde."

Die neue Jugendorganisation der AfD, Generation Deutschland, will am Mittag in Greding einen bayerischen Landesverband gründen.

Als Landesvorsitzender will der Landtagsabgeordnete Franz Schmid kandidieren, der vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet wird. Schmid, der schon Landesvorsitzender der Vorgängerorganisation (Junge Alternative) war, hatte seine Kandidatur Anfang Dezember auf X erklärt. Am Rande des Treffens im mittelfränkischen Greding soll es eine größere Gegendemonstration geben.

Journalisten sind nach Angaben Schmids nicht zu dem Gründungstreffen zugelassen. Er begründete dies damit, dass man nicht genügend Platz habe.