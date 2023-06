Erster AfD-Landrat gewählt: Höcke kündigt "politisches Erdbeben an", auch Chrupalla feiert

Sonneberg - Im Landkreis Sonneberg ( Thüringen ) wurde am Sonntag Robert Sesselmann (50) zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Die bekannten Gesichter der Partei feiern diesen Sieg und wollen nun mehr.

Robert Sesselmann (50, m.) ist der erste AfD-Landrat Deutschlands. Bei der Wahlparty gehörten Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (51, l.) und AfD-Bundeschef Tino Chrupalla (48, r.) zu den Gratulanten. © Martin Schutt/dpa

AfD-Bundeschef Tino Chrupalla (48) bejubelte den Wahlsieg seiner Partei. "Das war erst der Anfang", schrieb Chrupalla am Sonntagabend auf Twitter. "Wir überzeugen Mehrheiten mit unserer Politik für die Interessen der Bürger. So werden wir für Deutschland die Wende zum Guten erreichen."

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (51) sieht im Wahlsieg des AfD-Politikers Robert Sesselmann bei der Landratswahl den Auftakt für mehr Erfolge bei Kommunal- und Landtagswahlen. Höcke erklärte am Sonntag bei der AfD-Wahlparty, von Sonneberg gehe ein "politisches Wetterleuchten" aus.

Man wolle diesen Schwung mitnehmen für die kommenden Landratswahlen. "Und dann bereiten wir uns für die Landtagswahlen im Osten vor, wo wir dann wirklich ein politisches Erdbeben erzeugen können."



Kommendes Jahr werden die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. Höcke sagte, die AfD befinde sich in einer positiven Dynamik. Zuletzt lag die Thüringer AfD in Umfragen auf Platz eins.