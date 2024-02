Knallhart-Maßnahme! Kneipe lässt AfD-Wähler links liegen

Ein Bier nur für Menschen, die keine Rechten wählen? In Reutlingen sorgt eine Kneipen-Maßnahme für hitzige Diskussionen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Warnung: Wer im Reutlinger "Vis-à-Vis" noch schnell eine Abkühlung oder einen Snack für zwischendurch genießen will - sollte künftig besser nochmals seinen Mitgliedsausweis checken.

Falls dort nämlich die AfD als Parteizugehörigkeit vermerkt ist, dürfte es zur Begrüßung viel eher eine kalte Dusche statt ein "kühles Blondes" geben.

Nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" haben sich die Betreiber Stefanie und Stefan Löw nun dazu durchgerungen, AfD-Mitglieder und Sympathisanten konsequent an der Türe abzulehnen und damit einen regelrechten Tsunami an Reaktionen in den sozialen Medien ausgelöst.

Denn bereits vor Bekanntgabe der Anti-AfD-Aktion war den Betreibern der Kneipe klar, dass sie deswegen nicht nur mit Lob überschüttet, sondern insbesondere in der ultrakonservativen Wählerschaft in ein Wespennest stechen würden.