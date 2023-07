Influencerin spricht über AfD und hat Angst, "dass die Dich und mich jagen"

Koblenz/Berlin - Der jüngste Wahlerfolg der rechtspopulistischen AfD bei einer Landratswahl in Thüringen hat bei vielen Menschen große Sorgen ausgelöst, dies zeigte auch das am gestrigen Freitag bekannt gewordene ZDF-Politbarometer . Auch die bekannte Influencerin Mademoiselle Nicolette ist deshalb sehr aufgewühlt - die 35-Jährige hat regelrecht Angst.

Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette (35, r.) brach in Tränen aus, während sie von ihrer ersten Begegnung mit Rechtsextremismus in ihrer Jugend erzählte, Dragqueen Candy Crash (30) hörte ihr derweil betroffen zu. © Montage: Screenshot/Youtube/Teufels Küche

Mademoiselle Nicolette, die mit bürgerlichem Namen Nicolette Fountaris heißt, betreibt seit einiger Zeit zusammen mit der Berliner Dragqueen Candy Crash (30) einen wöchentlichen Podcast mit dem Titel "Teufels Küche", dieser wird unter anderem auf YouTube verbreitet.

In dem Format plaudern die Koblenzerin und der Berliner über die unterschiedlichsten Themen, in der jüngsten Folge kamen sie unter anderem auf die AfD und den Rechtsextremismus in Deutschland zu sprechen.

Beide zeigten sich angesichts des wachsenden Zuspruchs, den die AfD aktuell in Deutschland erhält, äußerst besorgt. Candy Crash zog Parallelen zwischen der aktuellen Situation und den Erfolgen des Nationalsozialismus in Deutschland in den 1930er-Jahren.

Auch Mademoiselle Nicolette zeigte sich "schockiert". "Glauben die Leute wirklich, dass das Wählen von solchen gefährlichen Parteien denn die Lösung ist?", fragte sich die 35-Jährige.

Danach brachte sie ihre offensichtliche Angst bezüglich möglicher weiterer Wahlerfolge der Rechtspopulisten wie folgt auf den Punkt: "Vielleicht sollte man das mal deutlich sagen: Wenn solche Parteien an die Macht kommen, und wir sind wirklich ganz, ganz, ganz nah dran, ich nehme jetzt mal Dich und mich als Beispiel (dabei wandte sich Mademoiselle Nicolette an Candy Crash), Du und ich, wir können unsere Koffer packen und gucken, dass wir ganz schnell, ganz, ganz schnell das Land verlassen."

Etwas später kam die Influencerin durch eine Frage der Dragqueen auf ihre erste Begegnung mit Rechtsextremismus in Deutschland zu sprechen - Erinnerungen, welche die Koblenzerin mit griechischen Wurzeln zum Weinen brachten.