ZDF-Politbarometer: AfD legt erneut zu und gilt als "Gefahr für die Demokratie"

Mainz - Der unlängst erfolgte Sieg des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann (50) bei einer Landratswahl in Thüringen dürfte vielen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Die Rechtspopulisten jedoch sind weiter auf Erfolgskurs, wie das jüngste ZDF-Politbarometer zeigt.

"Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre", hatte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1379 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte gefragt. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Die AfD konnte "in der Politbarometer-Projektion zum dritten Mal in Folge zulegen und erreicht einen neuen Höchstwert", heißt es in einer Mitteilung des Mainzer Fernsehsenders vom heutigen Freitag.

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, würde demnach die SPD nur noch 18 Prozent erreichen (ein Minus von einem Prozent), CDU/CSU kämen unverändert auf 28 Prozent und die AfD könnte mit 19 Prozent ein Plus von einem Prozentpunkt verbuchen. Die Grünen kämen laut dem ZDF-Politbarometer auf 16 Prozent, die FDP auf sechs Prozent und die Linke auf fünf Prozent (alle unverändert).

Bei diesem Ergebnis hätte die aktuelle Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP im Bund keine parlamentarische Mehrheit. Auch für eine sogenannte "Große Koalition" aus CDU/CSU und der SPD würde es nicht reichen. Eine Mehrheit im Bundestag hätte aber ein Bündnis der Unionsparteien mit den Grünen und der FDP.

Theoretisch könnten auch CDU/CSU, AfD und FDP eine Mehrheit bilden, allerdings hat der aktuelle CDU-Chef Friedrich Merz (67) einer etwaigen Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten erst im März dieses Jahres eine klare Absage erteilt.