Maximilian Krah ist sich sicher: "Mit Trump endet dieser Krieg"

Dresden - Die Schlagzeilen um AfD-Politiker Maximilian Krah (47) rissen in den vergangenen Monaten nicht ab. Erst gab es Ermittlungen wegen Spionage-Verdachts im Umfeld des Europa-Abgeordneten, dann hatte ein von ihm geäußerter SS-Vergleich den Rauswurf seiner Partei aus der Rechtsaußen-Fraktion im EU-Parlament zur Folge. In einem Interview bezog der 47-Jährige nun Stellung zu den Vorkommnissen.