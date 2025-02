Minister findet AfD-Spekulationen über Todeszeitpunkte nach Anschlag unerträglich

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) zeigte sich vom Verhalten der AfD gegenüber den Todesopfern mehr als empört. © Sven Hoppe/dpa

Dies sei unglaublich und unerträglich, kritisierte Herrmann im Landtag in München.



Er sagte in Richtung der AfD: "Wenn man geistig so eng befreundet ist mit Herrn Putin und anderen, dann können einem solche Manipulationen vielleicht in die Gedanken kommen."

Redner anderer Fraktionen warfen AfD-Politikern vor, das Leid der Todesopfer und der Verletzten eiskalt für ihre parteipolitischen Zwecke zu missbrauchen.

Ein 24-jähriger Afghane war am vergangenen Donnerstag mit seinem Auto in der Münchner Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren. Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter starben zwei Tage später im Krankenhaus, 37 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der 24-jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Herrmann berichtete nun im Landtag, er habe parlamentarische Anfragen der AfD zum Todeszeitpunkt der beiden Opfer erhalten.