Mögliches AfD-Verbotsverfahren: Söder weiterhin extrem skeptisch

Markus Söder (57) hat sich deutlich geäußert. © Matthias Balk/dpa

Er glaube, dass ein entsprechendes Verbot "einfach verfassungsrechtlich extreme Hürden" habe, erklärte der Ministerpräsident Bayerns in einem am heutigen Donnerstag vom Deutschlandfunk veröffentlichten Auszug aus einem Radiointerview.

Söder weiter: "Und ein solches Verbot anzustreben, führt zu einem ziemlich sicheren Scheitern wohl."

Bei dem Treffen in einer Villa stellte der Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, der Österreicher Martin Sellner (35), Konzeptideen zur "Remigration" vor - also zur Rückführung von Zugewanderten, wie er der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Bezug auf ebenjene bestätigte.

Söder verurteilte in dem besagten Interview die "Deportationspläne übelster Form" aufs Schärfste.

"Das erinnert wirklich als Vorstufe an das Düsterste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann, und das Ekligste", sagte er. Die AfD müsse, so Söder, politisch bekämpft werden, dazu gehöre auch, klar zu benennen, dass deren Ziel nichts anderes sei als eine Art Machtübernahme durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin (71) in Deutschland.