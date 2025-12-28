Nach Zoff um Selenskyj-Rede: AfD kehrt zur Sicherheitskonferenz zurück

Nach zwei Jahren Ausschluss dürfen 2026 wieder Fachpolitiker der AfD an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen.

Von Michael Fischer Berlin/München - Nach zwei Jahren Ausschluss dürfen 2026 wieder Fachpolitiker der AfD an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Die hochrangige Expertentagung öffnet damit erneut ihre Türen für die Partei.

Die AfD darf wieder an der Sicherheitskonferenz teilnehmen. © Georg Wendt/dpa Es seien bereits vor den Weihnachtsfeiertagen Einladungen an Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien versandt worden, teilte ein Sprecher der Konferenz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Hierbei wurden insbesondere Fachpolitiker der außen- und sicherheitspolitisch relevanten Ausschüsse berücksichtigt." Die Entscheidung sei vom amtierenden Vorsitzenden Wolfgang Ischinger zusammen mit dem Stiftungsrat der Konferenz getroffen worden. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel (46) hat nach dpa-Informationen bislang keine Einladung erhalten. Der Sprecher verwies aber darauf, dass der Einladungsprozess noch nicht abgeschlossen sei. "Die MSC behält sich vor, weitere relevante Politikerinnen und Politiker aus dem In- und Ausland zur Konferenz einzuladen."

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel (46) habe bisher keine Einladung erhalten. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist das weltweit wichtigste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik - sie findet 2026 vom 13. bis 15. Februar statt. Es werden wieder Dutzende Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsminister im Hotel Bayerischer Hof erwartet.

Christoph Heusgen entschied sich gegen eine Einladung der AfD

Christoph Heusgen (70) war gegen eine Einladung der AfD. © Kay Nietfeld/dpa Auch Verteidigungs- und Außenpolitiker aller Bundestagsfraktionen sind üblicherweise bei der Konferenz vertreten. 2024 und 2025 hatte sich der inzwischen ausgeschiedene Konferenzleiter Christoph Heusgen (70) aber dafür entschieden, die AfD nicht einzuladen. Bei der letzten Konferenz im Februar wurde - kurz vor der Bundestagswahl - auch das BSW ausgeschlossen. Heusgen begründete das damit, dass Vertreter beider Parteien bei einer Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) den Bundestag verlassen haben. "Das ist das Gegenteil von Dialog, und Ähnliches möchte ich auf der Konferenz nicht erleben", sagte er. Ischinger vollzieht jetzt einen Kurswechsel. Er hatte die Konferenz vor Heusgen viele Jahre geleitet und springt 2026 noch einmal ein, weil Ex-Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der bereits als künftiger Vorsitzender ernannt wurde, noch als norwegischer Finanzminister tätig ist.

In einer Rede kritisierte US-Vizepräsident JD Vance den Ausschluss der AfD

JD Vance (41) kritisierte den Ausschluss der AfD in einer Rede. © Sven Hoppe/dpa