Stichwahl in Thüringen: AfD will ins Landratsamt, FDP und SPD werben für CDU-Mann

AfD-Politiker Robert Sesselmann erhielt 46,7 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Damit wäre er fast zum ersten Landrat Deutschlands gewählt worden. © dpa/Martin Schutt

Nach der Landratswahl in Sonneberg ist zunächst offen, ob die Linken für die Stichwahl in zwei Wochen den CDU-Bewerber Jürgen Köpper (57) unterstützen werden.

„Das legen wir ganz in die Autonomie des Kreisverbandes", sagte die Landesvorsitzende der Linken, Ulrike Grosse-Röthig (44), der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge werde eine Entscheidung dazu am Montag fallen. Zuvor hatten SPD und FDP bereits eine Wahl Köppers empfohlen.

Bei der Wahl in dem südthüringischen Landkreis hatte der AfD-Bewerber Robert Sesselmann (49) am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis fast die Hälfte der Stimmen erhalten und wäre beinahe zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt worden. Sesselmann erhielt 46,7 Prozent der abgegeben Stimmen.

Der CDU-Kandidat Jürgen Köpper erreichte 35,7 Prozent. Damit wird es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen Sesselmann und Köpper kommen. Sie ist für den 25. Juni geplant. Nur 49,1 Prozent der Wahlberechtigten hatten im ersten Durchgang ihre Stimme abgegeben.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) hatte sich über die Wahlbeteiligung enttäuscht geäußert. "Die Hälfte, die nicht hingegangen ist, trägt auch ein Stück Mitverantwortung dafür, dass der AfD-Kandidat beinah aus dem Stand 50 Prozent gekriegt hat", betonte Ramelow am Sonntagabend.

Der Thüringer AfD-Co-Vorsitzende Stefan Möller (48) kündigte noch am Wahlabend an, die AfD werde "alle Kräfte mobilisieren, um einen Erfolg auch in der Stichwahl zu ermöglichen". "Die Stichwahl kann ein Wendepunkt nicht nur für den Landkreis Sonneberg, sondern für unser ganzes Land werden", so Möller.