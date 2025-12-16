Treffen im Bundestag - AfD-Chefin Alice Weidel adelt John Rudat: "Mein Held!"
Berlin - Bei einem Treffen mit AfD-Chefin Alice Weidel (46) hat US-Boy John Rudat (21), der Straßenbahn-Held von Dresden, eine ordentliche Portion Lorbeeren geerntet.
Seine Zivilcourage sorgte international für Aufsehen: Der 21-Jährige war im August eingeschritten, als zwei syrische Staatsbürger in einer Dresdner Straßenbahn Frauen belästigten. Daraufhin zog ihm einer der Täter ein Messer durch sein einstiges Model-Gesicht, das seither von einer größeren Narbe gezeichnet ist.
Statt seiner Model-Karriere verfolgt Rudat mittlerweile politische Ziele und unterstützt offen die AfD. Von der AfD-Fraktion wurde er am Montag deshalb freudig im Bundestag empfangen.
AfD-Chefin Weidel sprach dabei von einer großen Ehre und schrieb zu einem auf X veröffentlichten Foto: "Mein Held!"
Auch Rudat zeigte sich geehrt. Auf Instagram schrieb er: "Kraft für Deutschland, Kraft für das Volk und Kraft für die AfD. Ich freue mich darauf, weiterhin an einer besseren Zukunft für Deutschland mitzuwirken."
Im Rahmen seines Besuchs gab Rudat zudem ein Interview im Fraktions-TV. Darin machte er der deutschen Regierung Vorwürfe.
Nach Messerangriff in Dresdner Straßenbahn: John Rudat macht Stimmung für AfD
Auf die Frage der Moderatorin, welche Reaktion er sich von der Politik auf solche Gewalttaten - wie er sie selbst erleben musste - erhoffe, sagte Rudat: "Deutschland ist dafür bekannt, zu weich bei solchen Verbrechen vorzugehen."
Der Messerschlitzer Alhaj H. und sein Komplize Majd A. sitzen seither in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet schwere Körperverletzung, die Ermittlungen dauern noch an.
Rudat betonte zudem, dass er es satthabe, sich Sorgen um seine Angehörigen hier in Deutschland machen zu müssen. Menschen sollten in ihrem Heimatland nicht in Angst vor Gewalt oder gar dem Tod leben müssen.
Der US-Amerikaner hatte nach dem Angriff auf seine Person noch eine politisch neutrale Haltung eingenommen. Inzwischen scheint sich dies geändert zu haben.
Sowohl auf seinem Instagram- als auch auf seinem X-Profil hat Rudat die AfD in seiner Bio erwähnt. Auf X schreibt er etwa: "AfD for the Future" ("AfD für die Zukunft").
Titelfoto: Bildmontage: X/@Alice_Weidel, Steffen Füssel