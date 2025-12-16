Treffen im Bundestag - AfD-Chefin Alice Weidel adelt John Rudat: "Mein Held!"

Berlin - Bei einem Treffen mit AfD-Chefin Alice Weidel (46) hat US-Boy John Rudat (21), der Straßenbahn-Held von Dresden , eine ordentliche Portion Lorbeeren geerntet.

John Rudat (21, M.) traf sich am Montag mit AfD-Chefin Alice Weidel (46, r.) und dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Münzenmaier (36, l.) im Bundestag. © X/@Alice_Weidel

Seine Zivilcourage sorgte international für Aufsehen: Der 21-Jährige war im August eingeschritten, als zwei syrische Staatsbürger in einer Dresdner Straßenbahn Frauen belästigten. Daraufhin zog ihm einer der Täter ein Messer durch sein einstiges Model-Gesicht, das seither von einer größeren Narbe gezeichnet ist.

Statt seiner Model-Karriere verfolgt Rudat mittlerweile politische Ziele und unterstützt offen die AfD. Von der AfD-Fraktion wurde er am Montag deshalb freudig im Bundestag empfangen.

AfD-Chefin Weidel sprach dabei von einer großen Ehre und schrieb zu einem auf X veröffentlichten Foto: "Mein Held!"

Auch Rudat zeigte sich geehrt. Auf Instagram schrieb er: "Kraft für Deutschland, Kraft für das Volk und Kraft für die AfD. Ich freue mich darauf, weiterhin an einer besseren Zukunft für Deutschland mitzuwirken."

Im Rahmen seines Besuchs gab Rudat zudem ein Interview im Fraktions-TV. Darin machte er der deutschen Regierung Vorwürfe.