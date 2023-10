Wahlerfolge der AfD: Soziologe erklärt, wer die Schuld daran trägt

Darmstadt - Die rechtspopulistische AfD erlangte 18,4 Prozent bei der jüngsten Landtagswahl in Hessen, 14,6 Prozent bei der am selben Tag stattfindenden Landtagswahl in Bayern. Die deutlichen Gewinne der "Alternative für Deutschland" haben viele Menschen in Sorge versetzt, doch was steckt hinter diesen Erfolgen? Der Soziologe Michael Hartmann (71) gibt in einem Vortrag, der kürzlich auf YouTube veröffentlicht wurde, eine Erklärung, die zu denken gibt.