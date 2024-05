Ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie? Das sagen die Menschen in Deutschland

Mainz - Geht von der AfD eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich das aktuelle ZDF-Politbarometer.

Obwohl fast drei Viertel der Befragten in der AfD eine Gefahr für die Demokratie sehen, lehnt eine Mehrheit dennoch ein Verbot der Partei ab. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Und die Antwort fällt klar aus: Fast drei Viertel der befragten Wahlberechtigten (73 Prozent) sehen in der AfD eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Nur 25 Prozent sehen das nicht so (Rest zu 100 Prozent antwortete hier und im Folgenden jeweils mit "weiß nicht").

Allerdings ist diese Sichtweise im Westen deutlicher ausgeprägt als im Osten. Während in den westlichen Bundesländern 76 Prozent die AfD als demokratiefeindlich einschätzen, so sind es im Osten lediglich 63 Prozent.

Aber auch wenn eine deutliche Mehrheit in der AfD eine Gefahr für die Demokratie sieht, so sind die meisten dennoch gegen ein Verbot der Rechtsaußen-Partei. Ein solches würden 44 Prozent unterstützen, 50 Prozent sprechen sich gegen ein Verbot aus.

Vor allem Anhänger von Bündnis 90/Die Grünen (65 Prozent) sowie der SPD (50 Prozent) befürworten ein AfD-Verbot.