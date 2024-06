Ossi-Quote, Flüchtlinge, CDU-Watschen: Wagenknecht und Co. präsentieren Programm für Landtagswahl

Erfurt - Mit Forderungen nach Friedensverhandlungen, einer Ostdeutschen-Quote und gegen "Asylmissbrauch" will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in den Thüringer Landtagswahlkampf ziehen.

Dies soll vor allem für die kommunale Verwaltung und die Landesverwaltung gelten, für die Ministerien und "bei Ausschreibungen in Wissenschaft und Kultur in Thüringen ".

Ein entsprechendes Wahlprogramm beschlossen 41 Thüringer BSW-Mitglieder am Samstag in Erfurt bei einer Enthaltung. Insgesamt gibt es im Thüringer Landesverband 47 Mitglieder. Es hatte einen Änderungsantrag gegeben, der sich auf eine Überschrift eines Kapitels bezog und abgelehnt wurde.

Bei den Kommunalwahlen könnte die Partei von Gründerin Sahra Wagenknecht teils richtig gute Ergebnisse erzielen. © Michael Reichel/dpa

In diesem Punkt greift das BSW auch die CDU an: "Eine Stimme für die CDU bei der Landtagswahl in Thüringen ist auch Rückenwind für Friedrich Merz im Bund, der uns durch die Lieferung von Taurus-Raketen noch tiefer in den Ukraine-Krieg hineinziehen möchte", heißt es in dem Programm.

"Wir werden in Thüringen unsere Stimme dafür erheben, dass die Bundesregierung endlich selbstständig diplomatisch aktiv wird, um einen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien im Ukraine-Krieg herbeizuführen."

Außerdem wende man sich gegen eine "schleichende Militarisierung unserer Schulen". An Thüringer Schulen solle es keine Nachwuchsanwerbung durch die Bundeswehr geben.

Beim Thema Migration bekenne man sich zum Asylrecht. Zugleich wende man sich aber "gegen Asylmissbrauch und unkontrollierte Einwanderung in die Sozialsysteme".