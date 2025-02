Erneuter Angriff auf Berliner CDU-Politiker: "Langsam totalitäre Züge"

Berlin - Die Stimmung im Land bleibt kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag aufgeheizt. In Berlin ist erneut das Wahlkreisbüro von CDU-Spitzenkandidat Jan-Marco Luczak (49) mit Farbe attackiert worden.

Jan-Marco Luczak (49) ist Spitzenkandidat der Berliner CDU bei der Bundestagswahl am Sonntag. © Screenshot/Instagram/jm_luczak

Luczak meldete sich am Donnerstag mit einem Video auf Instagram zu Wort, in dem er klagte, der Wahlkampf nehme "langsam totalitäre Züge an". Er werde aber weiter für seine Überzeugungen kämpfen.

Im Hintergrund ist das im Eingangsbereich und den Schaufenstern mit blauer Farbe beschmierte Wahlkreisbüro des Union-Politikers zu sehen.

Es sei bereits der zweite Angriff innerhalb weniger Tage, klagte der 49-Jährige. "Es wird versucht, uns mit Gewalt einzuschüchtern und mundtot zu machen. Dem muss unser demokratischer Rechtsstaat mit aller Kraft entgegentreten", so Jan-Marco Luczak.

Der CDU-Mann vermutet, dass der aktuelle Kurs seiner Partei unter Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) - vor allem in der Migrationspolitik - Grund für den Farbanschlag war.

Ein Indiz, das für Luczaks These sprechen könnte, ist möglicherweise die blaue Farbe, die unweigerlich Assoziationen mit der AfD aufkommen lässt. Und damit auch zur gemeinsamen Asyl-Abstimmung von Union und der Rechtsaußen-Partei Ende Januar im Bundestag.