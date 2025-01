Kippt die Brandmauer? Union will AfD-Stimmen für eigene Anträge in Kauf nehmen!

Berlin - Die CDU/CSU-Fraktion will für ihre Anträge zur Flüchtlingspolitik im Deutschen Bundestag auch die Unterstützung durch Stimmen der AfD in Kauf nehmen. Bedeutet dies das Ende der Brandmauer?

Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU) und seine Bundestagsfraktion wollen für ihre kommenden Anträge auch die Unterstützung der AfD in Kauf nehmen. © Hannes Albert/dpa

In der Nacht auf Freitag habe die Union-Spitze beschlossen, mehrere Anträge zur Flüchtlingspolitik im Parlament einzubringen, unabhängig davon, ob die AfD-Fraktion ebenfalls dafür stimmen werde oder nicht.

Dies berichten unter anderem die "Berliner Zeitung", die den Beschluss von CDU/CSU bereits eingesehen habe, sowie die Politik-Chefreporterin des Magazins "The Pioneer" am Freitagvormittag.

"Friedrich Merz wird mit der CDU/CSU Bundestagsfraktion einige in der Sache sehr klare Anträge zur Migrations- & Flüchtlingspolitik in den Bundestag einbringen. Sollte es zur Abstimmung über diese Anträge kommen werden wir ohne Rücksicht darauf, wer diese Anträge mit unterstützt in die Abstimmung gehen. Das gilt auch dann, wenn nur die AfD unsere Anträge mit unterstützt", zitiert die Berliner Zeitung aus dem Dokument.

Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) selbst bezog am Freitag Stellung und betonte, dass es weiterhin keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde: "Wir gehen mit denen nicht zusammen in eine Regierung. Zweitens: Wir verhandeln mit denen im Deutschen Bundestag nicht über irgendwelche Anträge."

Sollte die AfD den Anträgen der Union zustimmen, sei dies für Merz aber kein Problem: "Wer diesen Anträgen zustimmen will, der soll zustimmen. Und wer sie ablehnt, der soll sie ablehnen. Ich gucke nicht rechts und nicht links. Ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus."