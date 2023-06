Die Linke: Parteivorstand will "Zukunft ohne Sahra Wagenknecht"!

Berlin - Der Machtkampf in der Partei "Die Linke" zwischen dem Parteivorstand und der ebenso umstrittenen wie populären Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (53) geht in eine neue Runde - und er eskaliert! Die Politikerin wurde am heutigen Samstag faktisch dazu aufgefordert, aus der Partei auszutreten.