Erst Strafanzeige gegen Merz, dann Streit im Linken-Vorstand: "Habe damit nix zu tun!"

Daphne Weber (27) hat CDU-Chef Friedrich Merz (67) wegen Volksverhetzung angezeigt. © Screenshot/X/@dieLinke

"Ich habe Friedrich Merz wegen Volksverhetzung angezeigt", erklärt Daphne Weber (27), Vorstandsmitglied der Linken, in einem Beitrag via "X" (ehemals Twitter) am Mittwoch.

Mit diesem rechtlichen Schritt reagiert sie auf die kontroversen Aussagen des CDU-Parteichefs über Geflüchtete, die "sich beim Arzt die Zähne neu machen" lassen würden, während deutsche Bürger dafür nicht einmal Termine bekommen würden.

Weber sei "nicht bereit", den "täglichen Rechtsruck" sowie die "täglichen Grenzverschiebungen" weiter hinzunehmen: "Friedrich Merz haut jeden Tag irgendeinen rassistischen Müll raus!"

Die Linken-Politikerin befürchtet durch solch provokante Aussagen eine Gefährdung des "öffentlichen Friedens".

Ein weiteres Mitglied des Linken-Parteivorstands, Didem Aydurmus (39), distanziert sich jedoch prompt von der Aktion ihrer Kollegin.