Linken-Chefin Wissler verteidigt ihre Partei im ARD-Sommerinterview!

Berlin - Am Sonntag war die Parteivorsitzende der Linken , Janine Wissler (42), zu Gast bei Moderatorin Tina Hassel (59) im zweiten ARD-Sommerinterview. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie sich die Linkspartei aus ihrem derzeitigen Tief befreien wolle.

Beim zweiten ARD-Sommerinterview in diesem Jahr war die Linken-Chefin Janine Wissler (42) zu Gast. © Paul Zinken/dpa

Offensiv warf die Moderatorin der Linken-Chefin die triste Realität ihrer Partei vor die Füße: Der interne Streit mit Sahra Wagenknecht (54), Umfragewerte von vier Prozent und als Opposition im Vergleich zur AfD kein Land in Sicht.

"Hat die Linke fertig?", leitete Hassel das Interview mit Wissler ein, die nach Kanzler Olaf Scholz (65, SPD) in diesem Sommer als Zweite Rede und Antwort im ARD-Hauptstadtstudio stand.

Die Parteivorsitzende bedaure zwar die Entwicklung in der Causa Wagenknecht und halte den Aufstieg der AfD für "sehr bedenklich", dennoch versprühte die 42-Jährige einen Hauch von Optimismus beim Gedanken an die Zukunft ihrer Partei.

"Gerade in Zeiten wie diesen braucht es doch eine linke Opposition, die sich stark macht für soziale Gerechtigkeit", so Wissler. Die Partei arbeite dafür an einem Plan bis 2025.

Soziale Gerechtigkeit sollte gleichzeitig auch das Stichwort der Sendung werden. Egal, ob Klimaschutz oder Migration oder Ukraine-Krieg: Der Lösungsansatz der Linken liegt laut Wissler in einem sozialen Ansatz, bei dem die Menschen im Vordergrund stehen.