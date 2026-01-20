Landtagswahl in NRW 2027: Scholz-Agentur soll SPD-Wahlkampf retten

Düsseldorf - Die von historischen Tiefständen gebeutelte nordrhein-westfälische SPD setzt für die Landtagswahl 2027 auf eine Werbeagentur, die 2021 auch den Wahlkampf von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (67) managte.

Seit 2017 ist die SPD in Nordrhein-Westfalen nun schon nicht mehr an der Regierung beteiligt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

"Wir wissen um die Ausgangslage und um den Weg, der vor uns liegt", teilte der Generalsekretär der NRW-SPD, Frederick Cordes (39), mit. "Aber wir sind vorbereitet und haben einen Plan."

Die SPD hatte die Bundestagswahl 2021 nach einer Aufholjagd knapp vor der Union gewonnen, und Scholz wurde Bundeskanzler.

Mit der Agentur brinkertlück habe auch die NRW-SPD jetzt einen Partner an seiner Seite, "der bewiesen hat, dass man aus schwierigen Lagen heraus Wahlen gewinnen kann", so Cordes.

In NRW wird im Frühling 2027 ein neuer Landtag gewählt. Bei der Landtagswahl 2022 war die SPD in NRW auf 26,7 Prozent abgesackt, während die CDU mit 35,7 Prozent klar siegte. In Umfragen steht die CDU aktuell sogar noch besser da.

Seit 2021 ist Hendrik Wüst (50, CDU) Ministerpräsident des einwohnerstärksten Bundeslandes und führt seit 2022 das erste schwarz-grüne Bündnis in NRW. Die SPD ist seit 2017 nicht mehr an der Regierung beteiligt.