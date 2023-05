Politik aufs Korn: Chaos im Klassenzimmer Bundestag!

Berlin - Wieder neigt sich eine Woche dem Ende zu und mit ihr treten reihenweise politische Ereignisse ihren Weg in die Vergessenheit an. In diesem Wochenrückblick lässt TAG24 -Redakteur Malte Kurtz (28) die politischen Highlights Revue passieren und betrachtet die Entwicklungen in Deutschland sowohl kritisch als auch mit einem Augenzwinkern.

Dreimal tagte der Bundestag in dieser Woche. Dreimal verlief keine Sitzung vorbildlich. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Überall leere Plätze, die meisten Anwesenden gammeln am Handy und zwischendurch kommt es immer wieder zu störenden Zwischenrufen: Was nach Klassenzimmer in der Mittelstufe klingt, war in dieser Woche leider wieder mal das höchste gewählte Parlament in Deutschland, der Bundestag.

Innerhalb drei Plenarsitzungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag debattierten unsere Abgeordneten unter anderem über die umstrittene Personalsituation im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (53, Grüne), über ein mögliches Verbot der "Letzten Generation" oder die angespannte Asyl-Situation im Land.

Während den mehrstündigen Sitzungen war vom Klassenclown über den Störenfried bis hin zum Streber alles vertreten, was den Zuhörer an die eigene Schulzeit erinnern wird.

Nur der Stuhl, den ein verhaltensauffälliges Kind aus der letzten Reihe vor Wut in Richtung Tafel schleuderte, war nicht besetzt.