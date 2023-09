Höcke schwört AfD-Anhänger auf Wahljahr 2024 ein: Werden "politisches Ausrufezeichen" setzen

Bei seinem Auftritt in Oranienburg gab sich Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke selbstbewusst im Hinblick auf die Landtagswahlen 2024 im Osten. © Britta Pedersen/dpa

"Wir müssen eines erreichen (...), dass diejenigen in die hohen Staatsämter kommen - in die Staatskanzlei in Potsdam, in die Staatskanzlei in Sachsen, in die Staatskanzlei in Erfurt und ins Bundeskanzleramt -, die Deutschland von Herzen lieben", sagte Höcke am Donnerstagabend in Oranienburg.

2024 werden die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt. In diesem Jahr werde die AfD ein "politisches Ausrufezeichen" setzen, so Höcke in der Brandenburger Stadt nahe Berlin.

Fast eine Stunde sprach Höcke vor etwa 350 Anhängern auf dem Schlossplatz. Deutschland stehe vor einem Kipp-Punkt, betonte er. Insbesondere die Wirtschaft gehe unter der aktuellen Bundesregierung den Bach runter. Diese Politik sauge "uns das Mark aus den Knochen", so Höcke.

Der in der AfD mächtige Höcke betonte seinen Wunsch nach einem starken Europa. Sein Ziel sei, gemeinsam mit Russland "ein neues Europa" zu bauen. "Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann."