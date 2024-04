Höcke wegen SA-Parole vor Gericht: Verteidigung unterbricht Anklage-Verlesung!

Halle (Saale) - Der Prozess gegen Björn Höcke (52) hat am Donnerstag in Halle begonnen. Der Chef der vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Thüringer AfD ist wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angeklagt: Er soll bewusst eine SA-Parole genutzt haben.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke (52) muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Halle verantworten. © Fabrizio Bensch/Reuters/POOL/dpa

Während sich draußen hunderte Demonstrierende versammelten, füllte sich das Gebäude des Jusitzzentrums in Halle mit Journalisten - wegen des großen Menschenandrangs musste der Beginn der Verhandlung um 15 Minuten verschoben werden.

Auch die Sicherheitsvorkehrungen waren hoch: So wurden unter anderem Taschen mit einem Sprengstoffhund untersucht.

Was nach Beginn folgte, war eine Abfolge von Anträgen und Beschwerden der Verteidigung, gespickt mit Unterbrechungen - bis 13 Uhr war die Anklage noch immer nicht verlesen.

Zwar gab es schon vorher einen Versuch, der allerdings direkt von der Verteidigung unterbrochen wurde, was der Staatsanwalt Benedikt Bernzen als "ungeheuerlich" bezeichnete. Das sei ihm in all den Jahren noch nie passiert.

Der Hauptpunkt der Anträge zielte auf eine digitale Dokumentation der einzelnen Verhandlungstage durch Tonaufnahmen ab. Die Begründung: Nur so sei ein faires Verfahren möglich.