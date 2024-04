Höcke im Prozess um Nazi-Parole: "Ich wusste es nicht, ich bin tatsächlich völlig unschuldig"

Halle (Saale) - Eine Frage des Vorsatzes: Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen Björn Höcke (52, AfD) in Halle ist ein Video gezeigt worden. Darauf zu sehen: der Thüringer AfD-Chef beim Aussprechen der Nazi-Parole "Alles für Deutschland". In seiner Aussage vor dem Landgericht beteuerte der Politiker seine Unschuld - er habe nichts von einem SA-Zusammenhang gewusst.