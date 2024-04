Neuer Wirbel um Björn Höcke: Justiz nimmt seine Reden in Gera unter die Lupe

Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke (52, v.) muss sich aktuell vor dem Landgericht Halle verantworten. Nun könnte das nächste Verfahren auf ihn zurollen. © Martin Schutt/dpa

Die Staatsanwaltschaft Gera prüft derzeit, ob sie in zwei Verfahren die Aufhebung von Höckes Immunität beim Thüringer Landtag beantragt. Derzeit gebe es zu beiden Sachverhalten Vorermittlungen gegen den 52-Jährigen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera der Deutschen Presse-Agentur.

Wenn diese abgeschlossen seien, werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, "ob ein Antrag auf Aufhebung der Immunität bei dem Justizausschuss des Thüringer Landtages zu stellen ist".

Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft geht es in einem der Vorermittlungsverfahren um eine Rede Höckes im Rahmen eines Bürgerdialogs am 18. Januar 2024 in Gera. Dabei habe er sich über eine Aktion in Leipzig geäußert, bei der kurz zuvor mehrere Tausend Menschen gegen die AfD protestiert hätten.

"Geprüft wird diesbezüglich, ob die Tatbestände der Volksverhetzung oder der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole gegeben sein könnten." Welche Passagen der Rede im Einzelnen geprüft würden, erklärte der Sprecher nicht.