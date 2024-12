MP-Wahl in Thüringen: Tritt Höcke an?

Thüringens AfD-Rechtsaußen Björn Höcke (52) - hier auf dem Podium in der Landespressekonferenz vor der Sitzung des Landtags in der kommenden Woche - hat eigentlich keine Chance, gewählt zu werden. © Martin Schutt/dpa

Es sei eine von mehreren Optionen für den Wahltag am 12. Dezember, die seine Fraktion derzeit diskutiere, sagte der 52-Jährige in Erfurt. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Die AfD stellt in Thüringen mit 32 Abgeordneten erstmals in einem Landesparlament die stärkste Fraktion.

Da die vier anderen Fraktionen eine Zusammenarbeit mit der vom Thüringer Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuften AfD ablehnen, hat Höcke eigentlich keine Chance, gewählt zu werden.

Die AfD will nach seinen Angaben sehr kurzfristig entscheiden, ob sie ihn gegen CDU-Chef Mario Voigt (47) antreten lassen will. "Die definitive Entscheidung fällt in der Fraktionsversammlung am Morgen der Ministerpräsidenten-Wahl."

Höcke sagte, angesichts der Ablehnung der Bevölkerung für eine Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Thüringen wäre es "naheliegend, dass Voigt einen Konkurrenten bekommt". Die andere Überlegung sei, "dass man ihn einfach tun lassen sollte" - mit der Perspektive eines Scheiterns.