Ramelow im Kampf auf X: Jetzt füttert Thüringens MP ein Einhorn!

Ramelow streckt seine rechte Hand aus, hält sie direkt unter das Maul des abgebildeten Fabelwesens - so, als ob er das Einhorn füttern würde.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeuten ihm zufolge auch, "in den neuen Welten darauf zu achten, dass KI-generierte und durch Bots verstärkte Falschmeldungen nicht zu unserer Normalität im Alltag werden".

Zudem machte er auf das Thema Bots aufmerksam. Er betonte auch, dass er sich entschieden habe, "den Kampf in X" aufzunehmen.

Scharfe Kritik in Bezug auf einen wirren X-Post von Ramelow gab es seitens der Freien Demokraten im Thüringer Landtag. Auf deren Facebook-Seite hieß es am Donnerstag: "90 Prozent von dem, was Bodo Ramelow erzählt, ist Propaganda – und der Rest ist schierer Unsinn."