Ramelow twittert über Nazi-Ufos und Impfstoff-Regen: So rechtfertigt Thüringens MP das wirre Zeug

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) sorgte mit seinen wirren Kurznachrichten für Aufsehen. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Auf Ramelows Seite hieß es unter anderem: "Achtung liebe Patrioten heute Abend sprühen unsere Flugzeuge nicht, aber die Thüringer Reichsflugscheibe kommt zum Einsatz und hat was für Euch mitgebracht : mRNA. Dann braucht ihr nicht mehr Impfen Impfen Impfen Impfen Impfen Impfen Impfen Impfen".

In der Kurznachricht, die mit mehreren Spritzen-Emojis versehen war, spielt Thüringens MP auch auf die "Reichsflugscheibe" an. Eine fliegende Untertasse, die angeblich in Nazi-Deutschland gebaut worden sein soll.

In einem anderen Beitrag schrieb Ramelow, dass dieses fiktive Flugobjekt im Jonastal nicht abheben könne,"denn offenbar ist der Geist von Meggi auferstanden."

Hier spielte der 67-Jährige wohl auf Internet-Star Maggie an. Ein Schaf mit extrem viel Wolle, das jahrelang allein im Jonastal umherstreifte. Im vergangenen Jahr gab es die traurige Nachricht, dass Maggie tot sei.