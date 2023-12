Ramelow: Thüringenweite Bezahlkarte für Geflüchtete soll kommen!

Erfurt - Landesweit soll in Thüringen nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) in nächster Zeit eine Bezahlkarte für Geflüchtete kommen.

© Martin Schutt/dpa

"Ich will weg von bar zu unbar", sagte Thüringens Regierungschef am Mittwoch auf der Versammlung der Landkreise in Erfurt.

Im Zuge des Haushaltskompromisses mit der CDU-Fraktion sei die Einführung einer Bezahlkarte in Thüringen in den nächsten zwölf Monaten vereinbart worden. "Wir wissen, dass es mit Bargeld so nicht weitergeht."

Er habe sich auch in der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder mit dem Bund für die Umstellung auf ein unbares Verfahren bei der Versorgung von Geflüchteten ausgesprochen, sagte Ramelow am Rand der Landkreisversammlung. Ihm gehe es möglichst um eine bundeseinheitliche Regelung.

Wie die Umstellung in Thüringen erfolgen könne, solle in der nächsten Zeit geprüft werden. Dafür seien auch die Erfahrungen der Kreise Greiz und Eichsfeld wichtig, die Bezahlkarten seit einigen Wochen haben.