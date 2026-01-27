Boris Palmer in Landesregierung? Özdemir will Wahl abwarten

Stuttgart/Tübingen - Boris Palmer (53, parteilos) ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Bekommt Tübingens Oberbürgermeister nach der Wahl in Baden-Württemberg ein Amt in Stuttgart ?

Cem Özdemir (60, Grüne, l.) und Boris Palmer (53, parteilos) besuchten im Rahmen des Wahlkampfes den neu gebauten Solarthermie-Park Au. © Bernd Weißbrod/dpa

Darüber will Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) erst nach einem möglichen Sieg bei der Landtagswahl am 8. März entscheiden. Auf die Frage, ob er sich Palmer in seinem Kabinett wünschen würde, sagte er: "Das Fell des Bären wird nicht vor der Wahl verteilt."

Er müsse erst einmal die Wahl gewinnen und Ministerpräsident werden, sagte Özdemir am Rande eines gemeinsamen Wahlkampfauftritts mit Palmer in Tübingen.

Wenn er die Wahl gewinne, sei für ihn klar, dass er mit Leuten arbeiten wolle, die Pragmatiker seien und das verkörperten, was er im Wahlkampf verspreche.

Palmer äußerte sich zurückhaltend zur Frage nach einem Wechsel nach Stuttgart.

"Das Gerücht, dass ich jetzt auch im Winter bei offenem Fenster schlafe, um den Ruf aus Stuttgart nicht zu überhören, ist nachweislich falsch", sagte der parteilose Oberbürgermeister von Tübingen, der früher Mitglied der Grünen war.