Cem Özdemir liebt schöne Anwältin: Seine Neue ist 20 Jahre jünger!

Wie ein Freund des Paares der "Stuttgarter Zeitung" verriet, sind Özdemir und Zaka bereits seit Anfang des Jahres ein Paar. Ein Geheimnis macht der Politiker aus seiner neuen Liebe nicht: Bei den Jazz Open in Stuttgart kam der 58-Jährige zusammen mit Zaka und stellte sie etlichen Gästen vor.

Flavia Zaka studierte in Kanada Jura und Politik, davor engagierte sie sich unter anderem als Projektmanagerin für eine Initiative zur Bekämpfung des Menschenhandels in Ontario. 2022 stieg Zaka als Anwältin bei der kanadischen Kanzlei "Polley Faith LLP" ein.

Während sich der Minister selbst nicht öffentlich zu seinem Privatleben äußert, bestätigte dessen Wahlkreisbüro gegenüber der Zeitung: Ja, Cem Özdemir ist wieder in festen Händen!

Cem Özdemir und Pia Castro (51) haben zusammen eine Tochter und einen Sohn. © Gerald Matzka/dpa

Mit Cem Özdemirs Ex-Frau und Mutter seiner Kinder, Pia Maria Castro (51), soll sich Zaka ebenfalls gut verstehen. Im November vergangenen Jahres hatten Özdemir und Castro ihr Beziehungs-Aus nach 20 Jahren Ehe bekannt gegeben.

"Wir haben uns vor einiger Zeit in Freundschaft darauf verständigt, getrennt zu leben", erklärten die beiden damals in einer gemeinsamen Stellungnahme. Zudem gaben Özdemir und Castro an, sich weiter gemeinsam um ihre zwei Kinder kümmern zu wollen.

