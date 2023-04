Aua! FDP-Kollegin schlägt Christian Lindner zwischen die Beine - Schadenfreude in den sozialen Medien

Berlin - Eigentlich war der Freitag ein Tag der Freude für Christian Lindner (44): Beim Parteitag der FDP in Berlin wurde der Partei-Vorsitzende für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Ausgerechnet eine Parteikollegin machte ihm allerdings durch einen Schlag zwischen die Beine einen (kleinen) Strich durch die Rechnung.

Nicola Beer (53) schlug Christian Lindner (44) - hoffentlich unbeabsichtigt - zwischen die Beine. © Fotomontage: dpa/Christoph Soeder, Screenshot/Twitter/Bobbele_Jens

FDP-Europapolitikerin Nicola Beer (53) stand gemeinsam mit dem Parteichef der Freien Demokraten auf der Bühne, als die TV-Kameras einen schmerzhaften Ausrutscher einfingen.

Wahrscheinlich ihrem Kollegen die Hand reichen wollend, hob Beer ihren rechten Arm. Womit sie (hoffentlich) nicht gerechnet hatte: Lindner stand in diesem Moment sehr nahe neben ihr. Der Handrücken der 53-Jährigen segelte deshalb mitten zwischen die Beine von Lindner.

Überrascht zuckte der deutsche Finanzminister zusammen, krümmte sich nach vorne. Sonderlich weh getan hat die "Attacke" allem Anschein nach aber nicht - wenige Augenblicke später lächelte Lindner schon wieder, offenbar amüsiert von dem Fauxpas seiner Kollegin.

Noch besser kam der Zwischenfall in den sozialen Medien an. Ein Clip des Schlags verbreitete sich kurze Zeit später auf Twitter und Co. - wurde sogar von Usern im Ausland belächelt.