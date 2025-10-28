Kanzler Friedrich Merz bekommt Post von 60 Frauen

Berlin - 60 Frauen aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft haben sich in der "Stadtbild"-Debatte mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) gewandt.

In einem offenen Brief haben sich mehrere bekannte Frauen an Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) gewandt. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Darin fordern sie ihn auf, sich verstärkt für die Sicherheit von Frauen einzusetzen. Zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.

Die Unterzeichnerinnen beklagen, dass Betroffene von Sexismus und Opfer von Rassismus nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften.

"Wir möchten gerne über Sicherheit für Töchter, also Frauen sprechen. Wir möchten es allerdings ernsthaft tun, und nicht als billige Ausrede dienen, wenn rassistische Narrative rechtfertigt werden sollen", heißt es in dem Text.

Die Frauen machen sich in dem Schreiben stark für "einen öffentlichen Raum, in dem sich alle Menschen wohlfühlen". "Und wir wollen, dass Frauen sicher sind – auf der Straße und im eigenen Zuhause."