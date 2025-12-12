Zum Jahrestag des Anschlags: Bundeskanzler Merz in Magdeburg erwartet

Magdeburg - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) will am Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt an einer Gedenkveranstaltung in der Stadt teilnehmen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) wird eine Gedenkveranstaltung in Magdeburg besuchen. © Kay Nietfeld/dpa

Wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer mitteilte, soll Merz dort am 20. Dezember auch eine Rede halten.

Das Gedenken an die Opfer des Anschlags finde um 17.30 Uhr in der Magdeburger Johanneskirche statt, sagte Meyer. Zudem werde der Bundeskanzler vor der Johanneskirche einen Kranz niederlegen, "um an diesen schrecklichen Tag zu erinnern".

Am 20. Dezember 2024 war ein Attentäter mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Gegen Taleb al-Abdulmohsen läuft mittlerweile ein Prozess.

Sechs Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Mehr als 300 Menschen wurden körperlich verletzt, darunter 53 lebensbedrohlich und 88 schwer.