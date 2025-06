Friedrich Merz packt aus: So erinnert er sich an seinen Wehrdienst zurück

"Ich habe gute Erinnerungen an meine Zeit bei der Bundeswehr", sagte Merz der Bild am Sonntag . Er ist der bislang einzige Kanzler, der seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr geleistet hat.

Helmut Kohl (†87) war im Zweiten Weltkrieg für den Militärdienst zu jung und später von der Wehrpflicht in der Bundesrepublik noch nicht betroffen. Helmut Schmidt (†96) war im Zweiten Weltkrieg Soldat der Wehrmacht. Willy Brand (†78) lebte während des Krieges im norwegischen Exil.

Kurt Georg Kiesinger (†83) entging dem Dienst in der Wehrmacht durch eine Tätigkeit im Auswärtigen Amt. Ludwig Erhard (†80) war Soldat im Ersten Weltkrieg und wurde dort schwer verwundet. Konrad Adenauer (†91) wurde als junger Mann aufgrund eines ärztlichen Attests vom Wehrdienst freigestellt.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Wehrpflicht 1956 eingeführt, in der DDR 1962. Seit 2011 ist sie ausgesetzt, aber formal nicht abgeschafft. In der Zeit der Weimarer Republik gab es aufgrund von Auflagen des Versailler Friedensvertrages keine Wehrpflicht, wohl aber von 1935 bis zum Kriegsende 1945 in der Zeit des Nationalsozialismus.