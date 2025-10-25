"Stadtbild"-Debatte: Rapper Eko Fresh widmet Kanzler Merz eigenen Diss-Track

Köln - Der Rapper Eko Fresh (42) setzt sich in einem neuen Song kritisch mit der "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (69/ CDU) auseinander.

Eko Fresh (42) reagiert auf Merz’ Stadtbild-Aussage mit einer musikalischen Abrechnung. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

Unter dem Titel "Friedrich" singt er: "Lieber Friedrich, du hast echt bezaubernde Töchter. Wir auch – aber unsere hausen in Löchern. Junkies im Flur, Hochhaus mit Verbrechern, aber nicht, dass du denkst, dass wir Ausländer meckern."

Sein Hauptkritikpunkt sind die schlechteren Ausgangsbedingungen und Lebensverhältnisse von Zuwanderern.

"Nee, wir sind brav, wir sind deine Putzkräfte, unsere Mamas feuert man für ein paar Schmutzreste", heißt es.

Eko Fresh, mit bürgerlichem Namen Ekrem Bora, ist außer als Musiker auch als Moderator und Schauspieler bekannt und tritt regelmäßig in Fernsehshows auf.

Seine Familie stammt aus der Türkei. Seine Mutter hat kurdische Wurzeln, sein Vater kam 1980 als politischer Flüchtling nach Deutschland. Der Rapper, der vor 20 Jahren mit "Ich bin jung und brauche das Geld" seinen ersten Chart-Hit hatte, setzt sich regelmäßig für politische und gesellschaftliche Anliegen ein.