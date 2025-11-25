Umfragetief und Renten-Zoff: NRW-Chef Wüst springt CDU-Buddy Merz zur Seite

Düsseldorf - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) bekommt in schwierigen Regierungszeiten Schützenhilfe von einem der wichtigsten Länderchefs: NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) versicherte Merz seine Unterstützung und forderte weniger "Getöse" in der Politik .

NRW-Chef Hendrik Wüst (50, CDU, r.) fordert, dass Bundeskanzler und Parteifreund Friedrich Merz (70) mehr Unterstützung erhält. © Thomas Banneyer/dpa

Merz habe für seine Arbeit und eine stabile, handlungsfähige Bundesregierung jede Unterstützung verdient, betonte Wüst am Dienstag in der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Wüst stellte aber auch Forderungen an Merz: Im Streit um das geplante Rentenpaket der Bundesregierung verlangte der 50-jährige Landeschef eine Lösung auch für die jüngere Generation. "Meine Unterstützung für eine baldige, gute Lösung, die auch die Perspektive der Jüngeren berücksichtigt, hat er jedenfalls."

Die Rente müsse für ältere Menschen ebenso verlässlich sein wie für die junge Generation, so Wüst. Die jungen Bundestagsabgeordneten argumentierten in der Renten-Debatte nicht für sich allein in eigener Sache. Vielmehr formulierten sie "Ansprüche an Nachhaltigkeit, die eigentlich allen Generationen am Herzen liegen".

Junge Unionsabgeordnete kritisieren wegen möglicher künftiger Milliarden-Kosten das vereinbarte Rentenpaket, das zum 1. Januar in Kraft treten soll. Ohne diese Abgeordneten hätte die schwarz-rote Koalition im Bundestag aber keine Mehrheit für das Paket sicher.

Auch mit Blick auf die SPD sagte Wüst, Merz habe es als Chef der Bundesregierung "mit einem Koalitionspartner zu tun, der sich in dieser Frage ganz offensichtlich erkennbar schwertut".