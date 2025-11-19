Wüst greift Bahn für Chaos in Köln an: "Eindruck, die machen das zum ersten Mal"

Köln - NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) hat nach dem Chaos um ein neues Stellwerk für den Kölner Hauptbahnhof deutliche Kritik an der Deutschen Bahn geübt.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) hat die Deutsche Bahn für das Chaos am Kölner Hbf scharf kritisiert. (Archivbild) © Weronika Peneshko/dpa

"Man hat manchmal den Eindruck, die Bahn macht das zum ersten Mal", sagte Wüst in einem Instagram-Beitrag, in dem er Fragen aus der Community beantwortet.

Die Landesregierung poche immer wieder auf eine bessere Kommunikation und Koordination der Bahnbaustellen in Nordrhein-Westfalen.

"Jetzt klappt es schon wieder nicht", sagte Wüst. "Die müssten es eigentlich besser wissen. Deshalb habe ich ehrlich gesagt gar kein Verständnis für diese erneute Verzögerung."

Der Kölner Hauptbahnhof ist im Moment für zehn Tage weitgehend gesperrt. Noch bis Montagmorgen fahren keine Fern- und Regionalzüge ins Zentrum der Millionenstadt.

Eigentlich wollte die Bahn während der Sperrung ein neues Stellwerk in Betrieb nehmen, doch dabei gab es Probleme mit der Software.