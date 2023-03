Hohe Summe für Visagisten: So viel kostete das Styling von NRW-Politikern

Die NRW-Landesregierung hat im vergangenen Jahr viel Geld für Styling-Dienstleistungen gezahlt. © Marius Becker/dpa

Insgesamt 23 Aufträge wurden dafür vergeben, wie aus einer Antwort der Staatskanzlei auf eine Anfrage der FDP im Düsseldorfer Landtag hervorgeht. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Die Ausgaben lagen teilweise noch in der Zeit der schwarz-gelben Koalition, so wurde etwa beim Schminken mehrerer Podiumsgäste der damalige Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (62, FDP) in der Antwort der Staatskanzlei als einziger namentlich genannt.

Die neue Regierung beauftragte laut dem Papier zwischen Juni und August 2022 Hair und Make-Up-Dienste für diverse Porträtfotos neuer Minister und Staatssekretäre. Für vier Sammeltermine schlugen so zum Beispiel 2136,10 Euro zu Buche.

Als später die Porträtfotos von Ministerpräsident Hendrik Wüst (47, CDU) und Heimatministerin Ina Scharrenbach (46, CDU) gemacht wurden, kostete das laut Staatskanzlei 312,60 Euro für beide zusammen.