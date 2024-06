Hubert Aiwanger schießt heftig gegen CSU: "Totalausfall" Weber

Geht ungewohnt scharf mit dem Koalitionspartner CSU ins Gericht: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (53). © Pia Bayer/dpa

Natürlich ließ er bei der Landesversammlung seiner Partei am Samstag in Bamberg auch sein Dauer-Feindbild, die Grünen, nicht ungeschoren davonkommen.

Wie gewohnt warf er ihnen eine ideologisch geprägt Politik vor, mit der man Menschen über den Tisch ziehen würde.

"Wenn der Bürger sieht, dass er nicht gefragt wird, dass er ideologisch überrollt wird, dann wird er aggressiv. Und dann haben wir die Spaltung", behauptete der Politiker.

Ungewohnt scharf allerdings ging er jedoch gegen die Christsozialen ins Gericht. Vor allem deren Spitzenkandidat zur Europawahl, Manfred Weber (51, CSU), ist ihm ein Dorn im Auge.

"Wenn ich gewusst hätte, welchen Unsinn er dort abstimmt die letzten Jahre, dann hätte ich täglich dort hinfahren müssen", so Aiwanger. Und er schickte einen speziellen Gruß an den CSU-Mann: "Du warst in Brüssel in den letzten Jahren ein Totalausfall."