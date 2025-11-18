Jetzt auch "Problem-Biber"! Hubert Aiwanger bläst zur Jagd

Ansbach - Bayerns Jagd- und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (54) hat sich für einen unkomplizierten Abschuss von Bibern bei regionalen Problemen infolge des strengen Schutzes der Tiere ausgesprochen.

Jagd- und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (54, Freie Wähler) will Biber zum Abschuss freigeben. © Armin Weigel/dpa

"Ich höre immer wieder von Landwirten und Gemeinden vor Ort, dass sie Biberprobleme haben. Also auch hier haben wir die Lösung, die Landratsämter können den Biberabschuss genehmigen", sagte der Freie-Wähler-Chef nach der Sitzung des Kabinetts im mittelfränkischen Ansbach.

Aiwanger betonte, rechtlich stehe dem "fast nichts im Weg, sofern Infrastruktur, Kläranlagen, Abwassernetze und so weiter durch diese Wühltätigkeit und Staudammtätigkeit gefährdet" seien. Während der eine oder andere darüber schmunzeln möge, würden Grundstückseigentümer und Kommunen, die die Schäden hätten, Sturm laufen. "Also auch hier haben wir Lösungen. Bitte Anträge stellen. Und bitte, liebe Jäger, dann auch die Dinge zu entnehmen."

Hintergrund der Möglichkeit ist die Novelle des bayerischen Jagdgesetzes, welche im September bereits Thema im Kabinett war.

Es sieht unter anderem für geschützte Tierarten wie den Biber, Wolf und sogar den Feldhamster einen umfangreichen Ausnahmekatalog von bisherigen Schutzbestimmungen vor.